La alegría de Franco Colapinto por la enorme clasificación en el Gran Premio de Miami: "una qualy muy sólida..."
Este sábado, Franco Colapinto hizo una gran clasificación con su Alpine y arrancará el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en la zona de puntos.
Este sábado, Franco Colapinto ratificó lo que venía haciendo durante el fin de semana con Alpine y consiguió su mejor clasificación histórica en la Fórmula 1 al asegurar el octavo puesto para la largada del Gran Premio de Miami.
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Tras el toque con Max Verstappen que le complicó los planes en la carrera sprint, el argentino se repuso e incluso terminó por delante de su compañero Pierre Gasly, que finalizó décimo.
En ese marco, el pilarense no ocultó su alegría y consideró que tuvo una "sólida" actuación en el Autódromo Internacional de Miami.
"Estoy contento. Hice una Qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba muy bien y me acompañó, por fin, después de cuatro carreras", comenzó.
Por otra parte, el corredor de la escudería francesa valoró el haber encontrado buenas sensaciones en un circuito que fue conociendo durante las últimas horas y manifestó que todavía "hay cosas para mejorar".
"Hice un buen trabajo ayer en una pista que no conocía, hoy una pista que conocía un poco más, empecé a empujar un poco más y empecé a encontrar un par de cosas. Me sentí cómodo empujando, yendo un poquito más al límite, hay cosas para mejorar todavía", expresó.
Además, Colapinto también destacó el resultado colectivo del equipo y aseguró que fue "un gran día".
"Creo que lo maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo. Es un gran día para mí y para el equipo", concluyó.
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Mañana, desde las 17:00, comenzará el evento principal en el que el bonaerense intentará sumar, al igual que en el Gran Premio de China.