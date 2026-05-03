Descalificaron a Isack Hadjar y cambia la grilla del Gran Premio de Miami de Fórmula 1: cómo beneficia al equipo Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly

La grilla de salida del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 tuvo cambios de último momento con la descalificación de Isack Hadjar, quien perdió su noveno puesto y largará desde el fondo luego de no superar la verificación técnica posterior, donde se descubrió que su RB22 era ilegal debido a la dimensión de la tabla del suelo, que sobresalía dos milímetros más allá de la dimensión definida en el reglamento técnico de 2026.

Fue el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, quien mandó un aviso de infracción a los comisarios en el que informaba lo siguiente: "Tras la sesión de calificación, se verificó la legalidad de los volúmenes del coche 06". Y añadíó: "Las planchas del suelo (izquierda y derecha) sobresalían 2 mm del volumen de referencia (RV-FLOOR BOARD). Dado que esto incumple el artículo C3.5.5 del Reglamento Técnico de la Fórmula 1, remito este asunto a los comisarios para su consideración".





Esta decisión le permite ganar a todos los pilotos que estaban atrás una posición y si bien Franco Colapinto se mantiene en el mismo lugar, el que se ve beneficiado es Pierre Gasly, su compañero de Alpine, quien avanza de la décima a la novena posición.

Y además, Nico Hulkenberg tiene su recompensa a bordo de su Audi y cerrará el Top 10.

El Gran Premio de Miami de Fórmula 1 cambió de horario

La Fórmula 1 hizo oficial lo que se venía contemplando y es que el Gran Premio de Miami cambió el horario de la largada de la carrera principal de hoy domingo debido a un pronóstico de tormentas eléctricas.

De esta manera, el inicio de la competición que estaba programado con anterioridad para las 17 horas de Argentina será en realidad tres horas antes, o sea, a las 14 de Buenos Aires.