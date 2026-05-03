Con Racing, los cinco equipos que pelean por los dos últimos lugares en la Zona B del Torneo Apertura

El Torneo Apertura 2026 se aproxima a su etapa de definición y hoy se confirmarán los 16 participantes para los octavos de final, con dos puestos todavía en disputa en la Zona B que se disputarán entre Racing, Huracán, Barracas Central, Tigre y Sarmiento. Conocé qué necesita cada uno.

Con su derrota ante Banfield, ahora Barracas Central tendrá que aguardar que la Academia (20) pierda con el Globo (21) en el Cilindro y que ni Tigre (19) ni Sarmiento (19) ganen sus respectivos partidos.

Todas las miradas estarán puestas en el encuentro entre Racing (9°, 20 puntos y +2) y Huracán (7°, 21 puntos y +4). El Globo depende de sí mismo, ya que de ganar asegura su presencia en la fase final del certamen. De empatar, a los de Diego Martínez le servirá que Tigre no gane. En caso de perder, precisará que ni el Matador ni el Verde consigan imponerse.

La Academia ingresa a la decisiva jornada final sabiendo que si triunfa ante será parte de la fase final sin importar lo que pase en las otras canchas, como también que una derrota le dejará afuera. En caso de igualar con Huracán, solo se meterá en octavos si no ganan ni Tigre ni Sarmiento en sus respectivos encuentros.

Tigre (10° y con +3) tendrá que visitar a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a sabiendas de que no depende sí mismo para meterse en octavos. Los de Dabove deben derrotar al Canalla.

Por último aparece Sarmiento (11° y -3), que sí o sí le tiene que ganar a Belgrano en Córdoba. Luego, que Tigre pierda o empate ante Rosario Central (si gana el Matador, Sarmiento tendría que imponerse por siete goles de diferencia).