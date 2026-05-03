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DURO GOLPE

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, chocó y se quedó afuera del GP de Miami de Fórmula 1

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, se tocó con Liam Lawson y tuvo que abandonar el Gran Premio de Miami.

 Ya se disputa este domingo la sexta fecha de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. El inicio de la carrera ya tuvo algunos accidentes.

A pesar de que Franco Colapinto tuvo una gran largada y se ubicó en el séptimo lugar (había arrancado octavo), Alpine sufriría la baja de su compañero, Pierre Gasly.

El francés arrancó en la décima posición, pero sufrió un accidente y se dio vuelta en el monoplaza en la curva 17, luego de chocar contra Liam Lawson (Racing Bulls).

Apenas después, apareció el Safety Car porque el auto de Isack Hadjar (Red Bull) se fue contra el muro tras romper la dirección.

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