El compañero de Franco Colapinto fue duro sobre la realidad de Alpine en la F1 2026: "Hay equipos mucho más avanzados"

El Gran Premio de Australia fue la primera prueba de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, para Alpine, fue un golpe de realidad.

En la carrera, el equipo rescató un punto por parte de Pierre Gasly que terminó en la posición 10, mientras que Franco Colapinto acabó 14 al perjudicado por una sanción debido al error de un ingeniero antes de la largada.

El piloto francés tuvo un diálogo con la prensa oficial de la escudería y expresó: "Tras un día de reflexión, me voy de Melbourne con sentimientos encontrados. Claramente, hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que otros equipos están mucho más avanzados".

No obstante, Gasly reconoció que hay mucho margen de mejora: "Hemos progresado bastante y creo que seguirá siendo así a medida que sigamos aprendiendo y entendiendo cómo sacar el máximo provecho de este nuevo coche".

De esta forma, Alpine llegará al GP de China con el objetivo de que sus dos pilotos acaben en la zona de puntos.