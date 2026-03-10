Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: la historia del Gran Premio de China y todos sus ganadores

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1 cuando se dispute el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha de la temporada. El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su rendimiento tras su debut en el campeonato.

Colapinto comenzó el año con un 14° puesto en el Gran Premio de Australia, una carrera en la que sus posibilidades de pelear por los puntos se vieron afectadas por una penalización de stop and go.

Ahora tendrá una nueva oportunidad en el circuito internacional de Shanghái, un trazado en el que nunca compitió, por lo que el desafío será aún mayor para el piloto nacido en Pilar.

La historia del Gran Premio de China en la Fórmula 1

El Gran Premio de China se disputó por primera vez en 2004, cuando el brasileño Rubens Barrichello, que en ese momento corría para Ferrari, se quedó con la victoria.

En 2005 el triunfo fue para el español Fernando Alonso, mientras que Ferrari volvió a dominar en 2006 y 2007, con victorias del alemán Michael Schumacher y el finlandés Kimi Räikkönen.

Entre 2008 y 2011, el protagonismo fue de McLaren, gracias a los triunfos de los británicos Lewis Hamilton (2008 y 2011) y Jenson Button (2010). En ese período, el alemán Sebastian Vettel también logró su única victoria en China en 2009.

El dominio de Mercedes en Shanghái

La escudería que más dominó el Gran Premio de China fue Mercedes, que entre 2012 y 2019 ganó seis de las ocho carreras disputadas.

Durante ese ciclo, el alemán Nico Rosberg se impuso en 2012 y 2016, mientras que Lewis Hamilton ganó en 2014, 2015, 2017 y 2019.

Los únicos pilotos que lograron interrumpir la hegemonía del equipo alemán en ese período fueron Fernando Alonso, ganador en 2013, y el australiano Daniel Ricciardo, que se llevó la victoria en 2018.

El regreso del GP de China tras la pandemia

Entre 2020 y 2023, el Gran Premio de China no se disputó debido a las restricciones provocadas por la pandemia de Covid-19.

La carrera volvió al calendario en 2024, cuando el neerlandés Max Verstappen, con Red Bull, se quedó con el triunfo.

En tanto, la edición 2025 del GP de China fue ganada por el australiano Oscar Piastri, piloto de McLaren.

Ahora, en 2026, todas las miradas argentinas estarán puestas en Franco Colapinto, que intentará adaptarse rápidamente al circuito de Shanghái y dar un paso adelante en su segunda carrera de la temporada.

Todos los ganador del GP de China de Fórmula 1