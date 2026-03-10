El video 360° de la increíble maniobra de Franco Colapinto en la Fórmula 1: así evitó un choque con Liam Lawson en el Gran Premio de Australia

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 sigue dejando momentos para el recuerdo, y uno de los más impactantes tuvo como protagonista a Franco Colapinto. El piloto argentino de Alpine protagonizó una maniobra de reflejos extraordinarios en la largada que le permitió evitar un fuerte accidente y continuar en carrera.

Todo ocurrió cuando los monoplazas partieron en el circuito de Albert Park. En plena salida, el Racing Bulls de Liam Lawson quedó completamente detenido en la grilla, generando una situación de altísimo riesgo para los pilotos que venían detrás.

Colapinto reaccionó en una fracción de segundo: esquivó el auto detenido y evitó el impacto frontal, aunque la maniobra lo obligó a desviarse y perder varias posiciones. Tras ese momento crítico, el argentino cayó hasta el puesto 16, pero logró recomponerse y finalmente cruzó la meta en la 14ª posición.

La espectacular acción quedó registrada por una cámara 360° instalada en su monoplaza, cuyas imágenes fueron difundidas por el programa Pitlane de ESPN. Allí se puede observar con claridad cómo el oriundo de Pilar esquiva el coche de Lawson y, al mismo tiempo, evita un fuerte golpe contra el muro de la recta principal.

La escena ya comenzó a circular entre los fanáticos de la Fórmula 1 y muchos la señalan como una de las salvadas más impresionantes de la temporada.

Tras la carrera, el propio Colapinto reconoció lo peligroso del momento. "Tuve muchísima suerte de poder pasar esa primera vuelta, casi tenemos un choque enorme con Liam", explicó el piloto argentino.

Además, reveló que estuvo muy cerca del muro: su neumático trasero derecho llegó a rozarlo, aunque el incidente no pasó a mayores. "Fue muy peligroso y bastante complicado, pero me alegra haber podido superarlo y no quedarme tirado en el arranque", concluyó.