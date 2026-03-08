Franco Colapinto protagonizó la maniobra del año en la Fórmula 1 y la reacción de sus colegas es imperdible

Al margen de todo lo que le sucedió a Franco Colapinto en el Gran Premio Australia, la primera presentación del año de una agitada Fórmula 1, el Nene protagonizó lo que será, sin dudas, una de las maniobras del año a puro reflejo.

Fue tan genial la reacción del piloto de Alpine para con un volantazo en la largada, evitar el choque de frente con el Racing Bulls de Liam Lawson (con un problema en su monoplaza, avanzó muy lento), que le valió el reconocimiento de sus colegas.

¡¡PRIMERA CARRERA Y FRANCO COLAPINTO YA PROTAGONIZÓ LA MANIOBRA DEL AÑO!!



%uD83D%uDCFA #AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oJO3uzKB2m — SportsCenter (@SC_ESPN) March 8, 2026

Una vez consumada la primera competencia, George Russell (1º), Kimi Antonelli (2º) y Charles Leclerc (3º) se presentaron en la sala donde los tres primeros descansan, ven el resumen de la carrera y esperan para, luego, subir al podio, y quedaron sorprendidos por los reflejos y la reacción del argentino para esquivar la tragedia.

Al observar semejante golpe de muñeca para la derecha para impedir el choque, el primero en gesticular, con vehemencia, fue el ganador del GP de Australia, Russell: se incorporó al estar tendido sobre el respaldo de un sillón y juntó sus manos, realmente impactado por la repentización del Nene en su Alpine.

A reação de George ao ver a largada de Colapinto. pic.twitter.com/r96dLEazu2 — Mercedes-AMG F1 Brasil %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@MercedesAMGF1BR) March 8, 2026

Los que también se mostraron soprendidos fueron Antonelli y Leclerc, los otros dos integrantes del trío de punta.