River hoy: con Armani, los once cambios que planea Coudet para preservar futbolistas para la final del Apertura 2026

Con la mente puesta en la final con Belgrano por el Apertura 2026 pero con la necesidad de cumplimentar el fixture de fase de grupos por la Copa Sudamericana, Chacho Coudet planea realizar once modificaciones en la formación de River para el cruce con Bragantino por el certamen internacional, entre las que incluirá al arquero Franco Armani, quien volvería tras una serie de lesiones que solo le permitieron jugar un tiempo ante Vélez por el torneo local.

Con el afán de preservar fichas para el duelo con el Pirata en el Mario Alberto Kempes, Chacho metería mano fuerte en el equipo y prepara una formación totalmente alternativa.

Es que la larga lista de lesionados y el poco recambio (con experiencia) generaron que el DT opte por cuidar piernas y así apostar de lleno al cruce del domingo en Córdoba.

Boca recibe a Cruzeiro por la Copa Libertadores: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Pero la noticia central pasa por el regreso de Franco Armani, en lugar del suspendido Santiago Beltrán, quien había sido expulsado ante Carabobo en Venezuela.

En defensa, la idea es dosificar cargas en varios nombres que vienen acumulando muchos minutos. El desgarro de Gonzalo Montiel obliga a manejar con cuidado la situación de Fabricio Bustos -jugará el encuentro con Belgrano- y por eso el pibe Ulises Giménez aparece como alternativa para el lateral derecho. A su vez, la zaga central estaría integrada por los experimentados Germán Pezzela y Paulo Díaz, mientras que Facundo González iría por izquierda ante la baja de Matías Viña y el cuidado extremo con el físico del Huevo Acuña.

La mitad de la cancha también tendrá caras nuevas: Kevin Castaño reaparecería para darle descanso a Fausto Vera, mientras que Giuliano Galoppo y Maxi Meza tienen muchas chances de ir de arranque. Mientras tanto, Santiago Lencina todavía pelea por meterse en el once inicial.

En tanto, Juan Fernando Quintero sería el mediocampista de enlace con la delantera, que estaría compuesta por el juvenil Ian Subiabre y Maxi Salas. Uno de los que volvería sería el ecuatoriano Kendry Páez, pero seguramente arrancará desde el banco de suplentes.

El posteo de Fideo Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River en el Apertura 2026

Los once de River para enfrentar a Bragantino serían: Armani; Ulises Giménez, Pezzella, Paulo Díaz y Facundo González; Kevin Castaño, Galoppo, Maxi Meza o Lencina; Juanfer Quintero; Subiabre y Maxi Salas.