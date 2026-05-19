Alarmas en Boca: Santiago Ascacibar recibió dos fechas de suspensión en Copa Libertadores

Boca recibió una mala noticia en la previa al partido clave con Cruzeiro en la Bombonera, por la Copa Libertadores: perderán a Santiago Ascacíbar para lo que queda de la fase de grupos por su sanción.

El mediocampista, quien había sido expulsado en la derrota frente a Barcelona de Ecuador como visitante por una patada en la cabeza a Milton Céliz, finalmente recibió dos fechas de suspensión.

De esta manera, el futbolista se perderá las dos finales del Xeneize en lo que queda del grupo en la Libertadores.

Ya se esperaba su ausencia contra el equipo brasileño, pero ahora tampoco podrá jugar ante Universidad Católica en la última jornada.

Con Boca tercero en el Grupo D con seis puntos, por detrás del equipo chileno y Cruzeiro (ambos con siete), el margen de error es mínimo.