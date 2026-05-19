Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

CONFIRMADO

Alarmas en Boca: Santiago Ascacibar recibió dos fechas de suspensión en Copa Libertadores

Santiago Ascacibar recibió dos partidos de suspensión en Boca por su roja ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores.

 Boca recibió una mala noticia en la previa al partido clave con Cruzeiro en la Bombonera, por la Copa Libertadores: perderán a Santiago Ascacíbar para lo que queda de la fase de grupos por su sanción.

El mediocampista, quien había sido expulsado en la derrota frente a Barcelona de Ecuador como visitante por una patada en la cabeza a Milton Céliz, finalmente recibió dos fechas de suspensión.

De esta manera, el futbolista se perderá las dos finales del Xeneize en lo que queda del grupo en la Libertadores.

Ya se esperaba su ausencia contra el equipo brasileño, pero ahora tampoco podrá jugar ante Universidad Católica en la última jornada.

Con Boca tercero en el Grupo D con seis puntos, por detrás del equipo chileno y Cruzeiro (ambos con siete), el margen de error es mínimo. 

Esta nota habla de:
1
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible
Noticias

Primavera Sound Buenos Aires 2026 arrasa en su regreso: preventa y Fase 1 agotadas, con Fase 2 ya disponible

Últimas noticias de Santiago Ascacibar