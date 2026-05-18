Atento Boca: Úbeda deja a dos pesos pesados afuera de los convocados ante Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Se viene un partido fundamental en este semestre para Boca, ya que del resultado del mismo depende su futuro en la Copa Libertadores 2026. Y para este trascendental duelo ante Cruzeiro en la Bombonera, Claudio Úbeda decidió dejar afuera de los convocados a dos pesos pesados que están en plena recuperación de sus lesiones.

Se trata de Edinson Cavani y Carlos Palacios. Aunque ambos habían generado expectativas tras participar de algunos trabajos reducidos a lo largo de la semana, el uruguayo y el chileno todavía no están al 100% física y futbolísticamente, por lo que no serán tenido en cuenta para el partido de este martes.

Con quien sí espera contar el entrenador es con Milton Giménez, quien había encendido las luces de alarma. Pese a arrastrar una molestia en el talón, podría meterse desde el arranque ante la ausencia obligada por lesión de Adam Bareiro y tiene chances de compartir ofensiva con Miguel Merentiel en un esquema con doble nueve.

En cuanto al equipo, se perfilan al menos tres cambios, entre lesiones y cuestiones tácticas y, en la última práctica, Úbeda ensayó con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero.







