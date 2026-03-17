Sufre Boca: se confirmó la lesión de Santiago Ascacíbar

Santiago Ascacíbar no pudo terminar el partido ante Unión y quedó descartado en Boca para el encuentro ante Instituto debido a una lesión muscular en la zona isquiotibial, confirmado por el estudio médico al que se sometió hoy.

El Ruso dejó la cancha cuando apenas iban seis minutos del segundo tiempo del empate 1 a 1. Ahora, será baja por aproximadamente tres semanas.

En su lugar ingresó Ánder Herrera, quien podría ser su reemplazante el próximo sábado en la Bombonera.

A pesar de la mala noticia que supone esta baja, el Xeneize tiene la ventaja de que se aproxima la fecha FIFA que frenará el fútbol argentino, por lo que la cantidad de encuentros que se perderá el mediocampista no será tan alta.

Desde su llegada a Boca, Ascacíbar jugó todos los partidos del Torneo Apertura como titular y solo salió reemplazado en el empate ante Gimnasia de Mendoza, a los 30 del segundo tiempo.