La Selección Argentina jugará con Guatemala tras la cancelación de la Finalissima

Tras la cancelación de la Finalissima ante España, la Selección Argentina reconfiguró su agenda y se quedará en el país para llevar adelante una semana de entrenamientos intensivos, que incluirá un amistoso el martes 31 frente a Guatemala, confirmó este martes a la AFA.

Finalmente, la Albiceleste no viajará a ningún lado y se quedará en el predio de AFA para completar una semana de entrenamientos.

"¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio", informó la Selección Argentina en su web oficial.

#SelecciónMayor ¡Nos vemos en Argentina! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



La Albiceleste jugará un partido amistoso el martes 31 de marzo ante #Guatemala %uD83C%uDDEC%uD83C%uDDF9



%uD83D%uDCDD https://t.co/NB3d3Q2QVy pic.twitter.com/M0abzWG3OZ March 17, 2026

En los próximos días Scaloni dará la lista de convocados para la última fecha FIFA antes de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Una de las incógnitas será la presencia de Lautaro Martínez, que tiene que ponerse a punto físicamente tras lesionarse con el Inter de Milán. También habrá que ver si hay alguna sorpresa o no.