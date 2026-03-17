Damián Ayude entre lágrimas tras su salida de San Lorenzo: "Prefiero ir a ver a mi mamá"

Damián Ayude dejó de ser el entrenador de San Lorenzo de Almagro este martes, luego de que la dirigencia encabezada por Sergio Costantino le comunicara su salida tras la dura derrota 5 a 2 ante Defensa y Justicia por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El DT había llegado a la Ciudad Deportiva para dirigir el entrenamiento matutino, pero antes del inicio de la práctica recibió la noticia de su destitución.

Una despedida cargada de emoción

Tras despedirse del plantel entre lágrimas, Ayude abandonó el predio y se detuvo unos segundos ante la prensa, visiblemente afectado por la situación. "Me voy tranquilo. Agradecido con la gente de nuestro club", expresó con la voz entrecortada.

"ME VOY TRANQUILO. AGRADECIDO CON LA GENTE"



%uD83D%uDDE3%uFE0F Las palabras de Damián Ayude tras dejar de ser DT de San Lorenzo



%uD83D%uDCFA #SportsCenterAM | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/0T4D5HxiER March 17, 2026

Consultado sobre si lo sorprendió la decisión, evitó profundizar: "No tengo... Te pido mil disculpas. Sé que están laburando y que están acá hace tiempo. Agradecerles por el cariño, por el respeto, pero prefiero ir a ver a mis hermanas y a mi vieja".

Sorpresa y malestar por la decisión

Según informó el periodista Leandro Alves en ESPN, el entrenador no esperaba la decisión y tenía planificada la práctica de este martes, lo que habría generado malestar por las formas en las que se resolvió su salida.

El propio cronista reflejó el impacto emocional del momento: "Estaba totalmente conmovido. Nunca lo vi así. Tenía un nudo en la garganta".

Un final inesperado en el Ciclón

La salida de Ayude marca el cierre de un ciclo golpeado por los malos resultados, pero también deja una imagen fuerte por la manera en la que se produjo su despedida, con un entrenador visiblemente afectado y sin margen para revertir la situación.