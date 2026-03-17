San Lorenzo echó a Damián Ayude

San Lorenzo de Almagro despidió a Damián Ayude tras la goleada que sufrida ante Defensa y Justicia por 5 a 2 en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

La jornada del martes empezó con una reunión de Sergio Costantino con Ayude, en la que el máximo dirigente del Ciclón le comunicó al DT que no iba a continuar en el cargo por los malos resultados. Obviamente que la dura caída ante el Halcón terminó de sacarle el poco crédito que le quedaba.

San Lorenzo jugó 10 partidos en lo que va del año, de los que sólo pudo ganar 3 y empatar 4, perdieron los 3 restantes.

Alan Capobianco, entrenador de la Reserva, se haría cargo del primer hasta que el club contrate a otro director técnico.

El próximo partido de San Lorenzo será ante Deportivo Rincón por Copa Argentina el viernes 20 de marzo a las 21.15. El duelo ante el rival que milita en el Federal A será en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

El ciclo de Damián Ayude en San Lorenzo

Damián Ayude dirigió a San Lorenzo de Almagro durante 29 partidos, en los que consiguió apenas 9 triunfos y 11 empates, perdiendo los 9 restantes.