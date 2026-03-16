San Lorenzo vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

San Lorenzo de Almagro recibe a Defensa y Justicia hoy lunes, desde las 18.30, por la fecha 11 de la Zona A del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El partido a disputarse en el estadio Pedro Bidegain, más conocido como "El Nuevo Gasómetro", tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo quien estará asistido desde el VAR por Fernando Espinoza.

El Ciclón de Damián Ayude viene de un empate ante Boca Juniors en La Bombonera, en un clásico que terminó sufriendo por las graves lesiones de nada menos que Ezequiel Cerutti y el capitán Gastón Hernández, por quien quieren incorporar a Agustín García Basso de Racing Club de Avellaneda.

El Halcón de Varela es uno de los pocos equipos invictos del torneo, ya que hasta el momento ganó 2 encuentros y empató los 7 restantes. El conjunto dirigido por Mariano Soso viene de sacar un punto ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Probables formaciones de San Lorenzo vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Agustín Ladstatter, Facundo Gulli, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude

Defensa: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Ruben Botta; Agustin Hausch, Juan Gutiérrez; Abiel Osorio. DT: Mariano Soso

Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

El partido entre San Lorenzo de Almagro y Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional será televisado por TNT Sports Premium, previa contratación del Pack Fútbol. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.