Bayern Múnich vs. PSG, por semifinales de la Champions League: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Bayern Múnich recibe hoy martes al PSG, desde las 16 en el estadio Allianz Arena, por el encuentro de vuelta de una de las semifinales de la Champions League. El encuentro de ida en París terminó 5 a 4 a favor de los comandados por Luis Enrique.

El equipo de Vincent Kompany sigue cumpliendo con su calendario en Bundesliga tras consagrarse campeón y ahora se enfoca con todo en Champions para llegar en la gran definición y Copa de Alemania, torneo en el que son finalistas.

El último fin de semana, empataron 3 a 3 de manera heroica contra Heidenheim, compromiso en el que Kompany contó con el regreso de Tom Bischof. Sumado a esto, los bávaros esperan que Lennart Karl esté disponible. El joven talento se desgarró antes del partido de vuelta contra Real Madrid, se recuperó y entrenó a la par del grupo, al igual que Raphael Guerreiro.

PSG, que está a punto de ganar la Ligue 1 de Francia nuevamente, tendrá la baja de Achraf Hakimi, quien se desgarró en la ida. Se estima que Warren Zaïre-Emery sería su reemplazante, en una posición poco habitual.

Si se produce esta modificación, el mediocampo estaría ocupado por Fabián, Vitinha y Joao Neves.

Probables formaciones Bayern Múnich vs. PSG por Champions League

Bayern Múnich: Manuel Neuer, Josip Staniši, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovi, Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

PSG: Matvey Safonov, Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs. PSG por Champions League

La vuelta de las semifinales de la Champions League entre Bayern Múnich y PSG será televisada por Fox Sports. Además, vas a disfrutarla en vivo online por las plataformas digitales de streaming de Disney + Premium (Contratando el codificado), Flow, DGO y Telecentro Play.