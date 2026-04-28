PSG y Bayern Múnich se mataron a goles y entraron a los libros de historia en la Champions League

Este martes se abrieron las semifinales de la Champions League con un partido histórico en el que el PSG derrotó al Bayern Múnich por 5-4.

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Y es que la lluvia de goles en el Parque de los Príncipes provocó que el duelo entre el conjunto parisino y el elenco bávaro igualara una tremenda marca en la historia del certamen.

Tanto es así que el encuentro se convirtió en el segundo de todos los tiempos en esta instancia con nueve tantos en total.

Hasta ahora, la mención le pertenecía exclusivamente a la victoria 6-3 como visitante que Eintracht Frankfurt le propinó a Rangers en 1960, por la semifinal de vuelta de la entonces denominada Copa de Europa.

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Además, el combinado comandado por Luis Enrique se instaló entre los únicos tres clubes que consiguieron el quinteto de conquistas en un cotejo correspondiente a la penúltima instancia, junto con Ajax (1995) y Liverpool (2018).