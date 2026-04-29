PSG se quedó sin una de sus figuras para la semifinal de vuelta ante Bayern Múnich por la Champions League

La intensidad del histórico encuentro que le ganó a Bayern Múnich ayer le pasó factura al PSG de cara a la semifinal de vuelta de la Champions League.

Julián Álvarez salió lesionado en la semifinal de la Champions League y encendió las alarmas en la Selección Argentina

Tanto es así que este miércoles el club galo anunció que una de sus figuras se perderá el cotejo de la próxima semana en Alemania debido a una lesión.

Se trata de Achraf Hakimi, quien según el parte médico que se conoció hoy, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho.

Si bien no se comunicó cuánto tiempo podría demandar la recuperación, la institución parisina indicó que "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas".

Todo indica que el defensor no estará disponible durante el resto de la temporada, aunque si los dirigidos por Luis Enrique llegan a la final del certamen que tendrá lugar el sábado 30 de mayo en Budapest, seguramente haga un esfuerzo por estar.

Cristiano Ronaldo convirtió su gol 970 y quedó a un paso de lograr su primer título en Arabia Saudita

A la vez, se prendieron las alarmas en Marruecos. Sin embargo, Hakimi no debería tener problemas para estar el 13 de junio en el debut por el Mundial 2026 frente a Brasil.