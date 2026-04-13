La fuerte declaración de Achraf Hakimi tras su imputación por agresión antes del duelo entre PSG y Liverpool por Champions League

PSG se prepara para un duelo clave ante Liverpool en Anfield por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League, con la ventaja de 2 A 0 conseguida en la ida. Sin embargo, en la previa del encuentro, todas las miradas también se posan sobre Achraf Hakimi, quien volvió a referirse públicamente a la causa judicial que lo involucra.

El lateral marroquí habló en conferencia de prensa y rompió el silencio tras conocerse su imputación en una causa por presunta violación iniciada en 2023. "Sé que las acusaciones son falsas. Estoy tranquilo y concentrado. Dejo el asunto en manos de mis abogados y de la Justicia", afirmó el defensor, en la antesala de uno de los partidos más importantes de la temporada para el conjunto parisino.

La investigación continúa en curso y, tras la reciente imputación, la Justicia francesa profundiza el proceso para determinar responsabilidades. Por el momento, no existe una resolución definitiva sobre el caso.

La denuncia fue presentada por una joven de 24 años en febrero de 2023, quien declaró que el hecho habría ocurrido en la residencia del futbolista en Boulogne-Billancourt, en las afueras de París. Según su testimonio, ambos habían mantenido contacto previo a través de redes sociales antes de concretar el encuentro.

De acuerdo a la acusación, Hakimi la habría agredido sexualmente pese a su negativa. Tras retirarse del lugar, la denunciante le habría contado lo sucedido a una amiga y posteriormente realizó la presentación formal ante la policía.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, Hakimi continúa formando parte del plantel del PSG y podría ser titular en el duelo decisivo frente a Liverpool, en un contexto donde lo deportivo y lo extradeportivo se cruzan en la previa del choque europeo.