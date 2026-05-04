Así se jugarán los playoffs del Apertura 2026: días y horarios para los cruces de octavos de final

Con el cierre de la fase regular del Apertura 2026, ya quedaron definidos los dieciseis equipos para disputar los octavos de final. Y en ese sentido, la Liga Profesional determinó este lunes por la mañana, qué cruces se jugarán el día Sábado 9 de mayo y cuáles el Domingo 10.

En ese sentido y con todos los partidos ya disputados, los playoffs se jugarán de la siguiente manera:

- Talleres de Córdoba vs. Belgrano: Sábado 16.30 hs.

- Boca vs. Huracán: Sábado 19 hs.

- Argentinos Juniors vs. Lanús: Sábado 21.30 hs.

- Independiente Rivadavia vs. Unión de Santa Fe: Sábado 21.30 hs.

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- Rosario Central vs. Independiente: Domingo 15 hs.

- Estudiantes de La Plata vs. Racing: Domingo 17 hs.

- River vs. San Lorenzo: Domingo 19 hs.

- Vélez vs. Gimnasia La Plata: Domingo 21.30 hs.

Vale mencionar que en caso de igualdad en el tiempo reglamentario, se jugará una etapa suplementaria de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.

Recordemos que la final de la Liga Profesional se jugará el Domingo 24 de Mayo, desde las 15.30 y en Córdoba.