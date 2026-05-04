"Lalo" Cejas alentó desde el cielo, Ferro ganó y todos festejaron la goleada

Por Hugo Ferrer

Se llamaba Hilario Cejas. Para los que lo conocían era Lalo. Así creció desde chiquito y jugó en los potreros de Herrera Vegas y en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Era primo del inolvidable arquero de Racing, Agustín Mario Cejas. Por esas cosas del destino, junto a mi padre Hugo, no sólo fueron grandes amigos, sino que compartieron la pasión por el fútbol: siempre "hacían alarde" de que le pateaban penales a quemarropa y "Agustín", como ellos le decían, dejaba pasar la pelota entre las piernas y se daba vuelta para atajarla.

Este domingo mientras la pelota volvía a reunir a las hinchadas local y visitante, en el estadio Eva Perón donde Club Ciudad de Bolívar recibía a Ferro Carril Oeste. En el mundo del equipo porteño algunos recuerdan a uno de los suyos. Hilario "Lalo" Cejas murió a los 78 años tras pelear contra el COVID. De aquellos partidos en cancha de tierra a fanático Verdolaga y llegó a integrar la Subcomisión de Fútbol. Amigo de jugadores y dirigentes, siempre presente. Amante del turf, taxista que conocía cada calle y solidario hasta el final.

Su adiós fue puro sentimiento: la camiseta de Ferro, la revista Palermo Rosa y la música de Adiós Nonino. El cortejo pasó por el club. Hubo aplausos. Lágrimas. Silencio.

El amor es más fuerte

Este domingo 500 hinchas de Ferro "coparon" la tribuna. Ahí también estuvo "Lalo". Su hija Lucila y el amigo de la familia, Ramiro Araujo (hijo del periodista Juan Carlos Araujo, quien fuera otro gran fan del equipo del Oeste), entre otros hinchas, llegaron para celebrar el fútbol, la pasión y la memoria. Lucila tenía planificado este viaje ni bien Bolívar ascendió. "Lalo" hubiera hecho lo mismo: volver a la ciudad con Ferro. Cuando el fixture marcó que en la fecha 12 sería el cruce, ya sabía que no podía faltar. La tranquilidad le llegó cuando se supo del acceso de los visitantes.

Ferro pudo llevar 500 hinchas visitantes al estadio Eva Perón de Bolívar. No dejaron de alentar, al igual que el equipo local.

En el caso de Lalo, la última vez que lo vio "lejos de casa" fue el 16 de mayo de 2021, cuando Guillermo Brown, de Puerto Madryn, le ganó a Ferro 3 a 1. El gol de Franco Toloza a los 61 minutos fue su último grito. Aquella vez, recuerdo, que pude hablar con él y estaba emocionado porque acompañaba al equipo.

El martes 8 de junio de 2021 murió en el Hospital de Clínicas de la Capital Federal. Antes de internarse llegó a conocer a Albertina, su nieta recién nacida, hija de Lucía, que hoy tiene cinco años. Y se le partía el corazón cada año cuando recordaba la ausencia de su otra hija, María Cecilia. Y ahora, surgen los recuerdos y las fotos con su otro nieto, Antonio, cuando lo llevaba a la cancha de bebé. Y, casualmente, este martes 28 de abril en el partido contra Almirante Brown (perdió 1 a 0 de local), "Anto" pudo entrar a la cancha con el equipo. Este domingo estuvo en Bolívar. Tiene 10 años y también por su sangre corre la pasión por Ferro.

Hilario Cejas, disfrutando un partido en la cancha de Ferro junto a su nieto Antonio, cuando tenía dos años. Esta semana, pudo entrar a la cancha con el equipo contra Almirante Brown.

No fue un partido más. Ferro llegó con su gente a Bolívar, hubo fiesta previa. Algunos comieron asado en el Parque Las Acollaradas. Luego, la tribuna y el fútbol. Ferro ganó 4 a 2, le cortó el invicto a Bolívar y los hinchas celebraron como nunca.

"Lalo nos ayudó con los cuatro goles"

Lucila Cejas, la hija de Lalo, le dijo a Crónica: "Tengo una alegría tremenda. Tenía mucho miedo, nostalgia y al final decidí que mi hijo Antonio haya podido ir al partido. Fue muy hermoso verlo festejar. Viajamos con todos los que eran amigos de mi papá. Será un recuerdo eterno porque siempre escuchaba hablar del abuelo. Fue todo muy lindo, él volvió super contento y encima gritamos cuatro goles. ¡Una locura! Muchas gracias a Crónica por recordar a Lalo. Familiares y amigos están llorando, muy emocionados."

Ramiro Araujo, el otro fan, también le contó a Crónica: "Ver a Lucila, con su hijo Antonito y recordando a Lalo fue muy fuerte. Todavía no me acostumbro a ver a Ferro en la B. Me agarra pena y nostalgia... Al final, nos terminamos subiendo a la locura esa de todos, cantando y ¡fiesta! ¡Ganamos!. Cuando terminó el partido vinieron los jugadores al alambrado a tirar la remera. Agarré la remera del 7,Lautaro Joel Parisi, así que se las traje a mis hijos. Ferro hizo cuatro goles, que es algo rarísimo. Todos decían que "Lalo", El viejo como también le decíamos, nos regaló este triunfo. Fue un domingo espectacular, un día redondito. Nos vamos a acordar siempre. Y gracias a Crónica por acompañarnos en este momento".

Lautaro Josel Parisi, con la 7 de Ferro. Ramiro Araujo se llevó su ofrenda después del partido. De fondo, la hinchada Verdolaga.

NdR: esta nota es en homenaje a "Lalo" y a todos los hinchas del fútbol que dieron y dan todo por sus equipos, que aman ir a la cancha y alentar siempre: de local, de visitante y hasta desde el cielo.