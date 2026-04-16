Las Pastillas del Abuelo presentan "Una Contra Otra", primer adelanto de su nuevo disco

Las Pastillas del Abuelo vuelve a escena con "Una Contra Otra", el primer adelanto de su próximo disco, una canción que se mueve entre lo visceral y lo poético, capturando ese instante en el que la noche desordena todo y, al mismo tiempo, lo vuelve más claro.

Definido por la propia banda como un encuentro donde "dos bocas colisionan luego de que lo absurdo brille durante el transcurso de una sabia noche larga", el tema presenta una sonoridad envolvente y abierta, sumando una nueva pieza al universo musical que el grupo comenzará a desplegar en esta nueva etapa.

La canción fue producida por Alejandro Vázquez, Tino Moroder y la banda, y cuenta con la participación del Cuarteto Divergente en cuerdas, aportando una textura especial al sonido. El lanzamiento llega acompañado de su videoclip oficial, ya disponible en el canal de YouTube del grupo.

Con más de dos décadas de trayectoria, Las Pastillas del Abuelo atraviesan un presente consolidado, marcado por una conexión inquebrantable con su público. En ese marco, la banda se prepara para regresar el próximo 18 de abril al Estadio Ferro Carril Oeste, con un show completamente agotado que promete repasar sus clásicos y presentar nuevas canciones.

Desde sus inicios en 2002 con el demo "El Sensei", que rápidamente se convirtió en un mito dentro de su discografía, el grupo construyó un camino sólido dentro del rock nacional. Su crecimiento fue acompañado por una fuerte respuesta del público, que desde sus primeros shows ya coreaba sus canciones incluso antes de la edición de sus discos.

A lo largo de su carrera, la banda recorrió los principales escenarios de Argentina, Latinoamérica y Europa, participando en festivales como Cosquín Rock y consolidándose como una de las propuestas más convocantes de la escena.

Con "Una Contra Otra" como carta de presentación, Las Pastillas del Abuelo abren un nuevo capítulo en su historia, reafirmando su identidad y su constante evolución artística.