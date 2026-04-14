"Estamos orgullosos del material que tenemos": No Te Va Gustar presenta su nueva etapa en Ferro

No Te Va Gustar se prepara para un nuevo hito en su carrera: el próximo 25 de abril dará inicio a su gira por Argentina con un show en el Estadio de Ferro, donde presentará oficialmente su último álbum, Florece en el Caos. La fecha marcará el comienzo de una nueva etapa para la banda tras celebrar sus 30 años de trayectoria.

Estamos orgullosos del material que tenemos



En la previa del show, Carucha Podestá conversó con el grupo, que dejó en claro el entusiasmo con el que atraviesan este momento. "Alegría, ansiedad", resumieron sobre las sensaciones que genera volver a un escenario de esta magnitud con material nuevo. En esa línea, Emiliano Brancciari destacó: "Imaginate las ganas que tenemos de tocarlo, nos encanta, estamos orgullosos del material que tenemos, es un disco tocable en vivo".

La gente está prendida fuego



A dos meses del lanzamiento del álbum, la respuesta del público ya se hace sentir. "La recepción de la gente con las canciones nuevas nos tiene sorprendidos para bien porque las cantaron con euforia, las cantan con sentimiento", señalaron. Y agregaron: "La gente está prendida fuego, ahora el 25 va a ser una fiesta total y de ahí para una gran gira".

El show en Ferro no solo será especial por el reencuentro con el público argentino, sino también por la propuesta escénica. "Estamos preparando algo para que la gente se sorprenda, tiene que ver con la escenografía", adelantó Emi, dejando entrever que habrá cambios importantes en la puesta. "Cambia el arte, la escenografía, un montón de cosas. Da ansiedad ver qué recibe el público y qué nos devuelve la gente", sumaron.

Para tocar en vivo tenés que grabar un disco



Florece en el Caos, lanzado el 8 de enero de 2026, representa un nuevo capítulo en la historia de la banda. Se trata de un trabajo que llega cinco años después de su anterior disco y que, según ellos mismos destacan, fue concebido con una fuerte impronta pensada para el vivo: "Nos gusta mucho tocar en vivo y para tocar en vivo tenés que grabar un disco".

Tras haber cerrado una imponente gira por sus 30 años -con más de 120 shows en 19 países-, No Te Va Gustar vuelve a la ruta con un tour internacional que recorrerá América y Europa. El itinerario incluye países como Uruguay, Colombia, México, España, Alemania, Francia e Inglaterra, entre otros.

En ese recorrido, el show en Ferro se posiciona como un punto clave: será el puntapié inicial en Argentina y una oportunidad para mostrar en vivo el nuevo material en un estadio emblemático.

Tenemos un grupo muy sano que se lleva muy bien



Sobre la dinámica interna del grupo tras tres décadas juntos, la banda también destacó la solidez del equipo que los acompaña: "Tenemos un equipo que sabe mucho de logística, sea en el país que sea. Nuestra convivencia es maravillosa, tenemos un grupo muy sano que se lleva muy bien, no solo los músicos, sino todos los que trabajan con nosotros, donde no existen peleas".

Con una carrera consolidada, un disco nuevo y una gira ambiciosa por delante, No Te Va Gustar se prepara para reencontrarse con su público en una noche que promete ser, como ellos mismos anticipan, una verdadera fiesta.



