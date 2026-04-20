Piti Fernández dejó un mensaje contundente sobre Tiago PZK y la nueva generación "Hace un tiempo a esta parte conocemos a una tribu de personas con un gran talento"

En el mundo de la música argentina, pocas cosas generan tanto impacto como el cruce entre artistas de distintas generaciones.

En ese contexto, Las Pastillas del Abuelo volvieron a demostrar, el último sábado, su vigencia con un show en Ferro que no solo repasó su historia, sino que también abrió la puerta a nuevas voces como la de Tiago PZK.

La conexión entre ambos universos quedó plasmada en una noche que combinó rock, emoción y una fuerte impronta actual.

Una previa con clima de fiesta

Desde temprano, el barrio de Caballito se llenó de fanáticos que vivieron la previa como una verdadera celebración. Grupos de amigos coparon las inmediaciones con parlantes, banderas, heladeritas y una energía que anticipaba lo que iba a pasar puertas adentro.

El clima, casi veraniego, acompañó una jornada donde la ansiedad y la manija se hicieron sentir en cada rincón.

Un recorrido por toda una historia

Con más de dos décadas de trayectoria, la banda oriunda de Caballito ofrecióun show sólido y equilibrado, recorriendo 26 canciones que atravesaron toda su discografía.

Desde los temas más recientes hasta los clásicos que ya son himnos para su público, la banda logró sostener una dinámica que mantuvo la intensidad de principio a fin.

El momento que marcó la noche

Uno de los puntos más altos llegó con la aparición de Tiago PZK como invitado especial. Antes de su ingreso, Piti Fernández le dedicó unas palabras que no pasaron desapercibidas:

"Este momento es muy importante. Hace un tiempo a esta parte conocemos a una tribu de personas con un gran talento y además una gran persona. Parte de esta nueva generación, hoy nos acompaña Goty".

El artista urbano subió al escenario para interpretar "El Favor" junto a la banda y recibió una ovación contundente. Sobre el final, la emoción lo desbordó: rompió en llanto y se fundió en un abrazo con Piti, dejando una de las postales más fuertes de la noche.

Una reflexión que abrió debate

Pero el impacto no terminó ahí. Luego del show en el estadio de Ferro Carril Oeste, Tiago PZK compartió en sus redes sociales una reflexión íntima que rápidamente generó repercusión.

Con total sinceridad, escribió:

"Ayer fue mi primera vez en un escenario sin usar autotune, a muchos les va a causar hasta gracia que un artista diga eso".

El cantante también analizó el presente de su generación y la velocidad con la que llegan al éxito:

"Mucha gente ni siquiera es consciente de que todos los artistas de la nueva generación tenemos carreras muy cortas. Aprendí de mis errores arriba del escenario y trabajé para mejorar".

La reflexión de Tiago PZK en sus redes sociales

Más que un show, un mensaje

La noche dejó en claro que la música no entiende de etiquetas ni de generaciones.

El cruce entre Las Pastillas del Abuelo y Tiago PZK no solo regaló un momento inolvidable, sino que también puso sobre la mesa debates actuales sobre el talento, la evolución y el lugar de la tecnología en la industria.

Una escena que sigue evolucionando

Entre la experiencia del rock y la frescura de la nueva camada, el show en Ferro se convirtió en un reflejo del presente musical argentino.

Y si algo quedó claro, es que cuando hay talento, respeto y emoción genuina, no importa el género: la conexión con el público siempre aparece.