Arquero cometió una burrada, se hizo un gol insólito y sus compañeros lo acusan de arreglar el partido

Un final caliente en la Liga Panameña de Fútbol generó una fuerte polémica que rápidamente trascendió el resultado. La victoria 3 a 2 de Alianza FC sobre Sporting San Miguelito quedó completamente opacada por una jugada insólita en tiempo de descuento y graves acusaciones de arreglo de partidos.

#Panamá%uD83C%uDDF5%uD83C%uDDE6 | Esta jugada es investigada, de oficio, por la Liga Panameña de Futbol. Fue el propio compañero de José Calderón, quien denunció situaciones anómalas dentro del equipo.



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El foco quedó puesto en el arquero José Calderón, quien protagonizó un llamativo error que terminó en gol en contra. La acción provocó la inmediata reacción de su compañero Gustavo Herrera, que abandonó el campo de juego antes del pitazo final, visiblemente furioso.

El blooper que desató el escándalo

La jugada que encendió la controversia se produjo en los últimos minutos del partido. Un centro sin demasiado peligro cayó en el área, pero Calderón, en lugar de controlar la pelota con normalidad, realizó un movimiento extraño que terminó metiendo el balón dentro de su propio arco.

La reacción de Herrera fue inmediata: dejó la cancha convencido de que no se trató de un error casual.

Graves acusaciones en redes sociales

Horas después del partido, el delantero redobló la apuesta con durísimas publicaciones en Instagram, donde acusó directamente a su compañero de amañar partidos.

"Amañadores, dejen el fútbol", escribió. Luego, fue aún más contundente:

"José Calderón es un amolador (amañador) de partidos y son muchos más. No les da vergüenza... ya lo hacen tan claro".

Además, cuestionó el ejemplo que se le da a los jóvenes futbolistas y expresó su frustración por la situación: "Esto da mucha tristeza. Hay jugadores que se matan por cumplir sus sueños y otros están manchando el deporte".

La respuesta de José Calderón

Ante la gravedad de las acusaciones, el arquero salió a responder públicamente. Calderón asumió su error, pero negó de manera categórica cualquier tipo de irregularidad. "Fue una jugada desafortunada que derivó en un autogol. Asumo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo e involuntario", expresó.

Además, rechazó las acusaciones: "Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte".

La Liga Panameña investigará el caso

El conflicto escaló rápidamente y llegó a nivel institucional. La Liga Panameña de Fútbol anunció la apertura de una investigación formal para esclarecer lo sucedido.

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La @fepafut se pronunció sobre el presunto amaño entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, tras el autogol que involucró a José Calderón. Señaló que, de surgir nuevos responsables, actuará con firmeza y en coordinación con autoridades para aplicar sanciones... pic.twitter.com/bBkcNHkSrj — Chambita Monge (@ChambitaMonge) May 4, 2026

Desde el organismo aseguraron que actuarán "con la máxima rigurosidad", en un caso que ya genera fuerte repercusión y pone bajo la lupa la transparencia del campeonato.