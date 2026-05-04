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Con Boca y River segundos en sus zonas, cuándo podría darse el Superclásico en la definición del Apertura 2026

Mientras Boca jugará en los playoffs ante Huracán y River lo hará con San Lorenzo, mientras ambos equipos están pendientes de lo que suceda en los certámenes Conmebol.

Mientras Boca ya se encuentra en Guayaquil para enfrentarse a Barcelona de Ecuador por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, el Xeneize se enteró que quedó como escolta de Estudiantes de La Plata en la Zona A, luego de que Vélez empate 1 a 1 con Newell's en el José Amalfitani.

El rival del cuadro de la Ribera en la siguiente instancia será Huracán, que quedó séptimo en la Zona B, y el encuentro se jugará el próximo sábado en La Bombonera.

En tanto, del otro lado del cuadro de la definición de la Liga Profesional está River. Y mientras Chacho Coudet prepara el cruce con Carabobo por la Copa Sudamericana

Pese a su caída ante Atlético Tucumán en el Monumental, lo que despertó la ira de sus hinchas, el Millonario terminó segundo en su grupo y comenzará los mano a mano con el clásico ante San Lorenzo. 

Con este panorama, un hipotético Superclásico entre Boca y River solo podría darse en la final, que se llevará a cabo el 24 de mayo, a las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.  

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