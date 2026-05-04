Racing es un escándalo y un fanático amenazó a Tomás Conechny por las redes sociales

Racing jugó un partido horrendo ante Huracán pero se clasificó a los playoffs del Apertura 2026 por una serie de resultados a su favor que se dieron con sus competidores por esa última plaza en el Grupo B. Y ante el mal presente de la Academia y el poco fútbol mostrado por el elenco de Gustavo Costas en el cruce con el Globo, los hinchas reaccionaron y repudiaron a todos los jugadores y, también, a los dirigentes.

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Si bien Santiago Solari fue uno de los más silbados cuando el DT lo reemplazó en el segundo tiempo, uno que se mostró irascible con el mal clima en el Presidente Perón fue Tomás Conechny, quien le hizo un gesto a los simpatizantes y desató una locura en el Albiceleste.

Tomás Conecnny desafío a los hnchas de Racing y un fanático desató su furia contra el delantero por las redes sociales.

Tras la tensa situación, en las redes sociales estalló el tema con el correr de las horas. A tal punto que un fanático se sobrepasó y amenazó al futbolista. "Si te cruzo en la calle, te paso por encima con el auto, y si estás en la vereda me bajo y te parto la cabeza en dos con algún objeto contundente. La concha puta de tu madre", fue el mensaje que le dejó un hincha.

Cabe recordar que el problema se suscitó cuando en uno de los tantos centros desesperados que metió la Academia al área, Conechny intentó -infructuosamente- una pirueta para meter la pelota en el área y enseguida fue insultado por un sector de la ex popular visitante.

%u26A0%uFE0F EL GESTO DE TOMÁS CONECHNY PARA LOS HINCHAS DE RACING. pic.twitter.com/2jPbAQycsj — Data Racing %uD83D%uDC51 (@DataRacingOK) May 4, 2026

El jugador miró de manera desafiante hacia ese sector y les dedicó unas palabras, lo que causó mayor tensión con los hinchas. Mucho más después de que esa acción se viralizara.

Recordemos que Conechny llegó a Racing en el mercado de pases de julio de 2025 y nunca logró asentarse, ni asemejarse a aquel que brilló en Godoy Cruz. Proveniente del Deportivo Alavés de España, el zurdo es pieza de recambio para Costas pero sus números con la camiseta de la Academia son muy pobres: solo marcó tres goles.

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LAS PALABRAS DE COSTAS RESPECTO A LO VIVIDO CON CONECHNY

"El jugador se tiene que acostumbrar. Esto es fútbol. A vos te gusta cuando andás bien y te ponen allá arriba, y después te pueden putear. Hay que estar preparados. Cuando las cosas son buenas hay que disfrutar. Y si vienen las malas, bancársela", expuso Gustavo Costas en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante el Quemero.

"Hay que hablar mucho con los jugadores, prepararlos mentalmente. Y lo que pasó con Tomi (por Conechny)... Lo insultaron y se dio vuelta... Los jugadores se la tienen que bancar sin contestarle al hincha. El hincha es así. En la mala hay que tratar de bancársela y superarse", sentenció el entrenador.