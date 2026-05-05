El duro presente de Nicolás Valentini: fue figura de Boca, se peleó con Riquelme, se fue a Italia y descendió

Nicolás Valentini venía siendo una de las figuras de Boca Juniors bajo el mando de Jorge Almirón, pero hubo un conflicto contractual que lo arruinó todo, con ida y vuelta con la dirigencia y con ásperos comentarios de Juan Román Riquelme.

El defensor oriundo de Junín, tras no arreglar su extensión del vínculo, fue colgado en el Xeneize y una vez que se quedó con el pase en su poder, arregló todo con la Fiorentina.

" Cobraba 300.000 pesos por mes. Yo siempre estuve predispuesto para renovar, di muchas alternativas. Del otro lado no tenían la misma intención, sino hubiera vuelto a firmar", afirmó el central. "Boca me dio todo, era mi casa, estuve diez años y siempre voy a estar agradecido", agregó.

El problema es que La Fiore no tenía más cupos para extranjeros y tampoco lo veía en un nivel descollante para que ocupe uno de esos lugares, por lo que decidió cederlo al Hellas Verona.

Valentini se adaptó más que bien al conjunto dirigido por Paolo Zanetti, mostrando su jerarquía y consiguiendo la permanencia en la Serie A la temporada pasada.

Si situación llegó a tal punto que Hellas Verona le pidió renovar el préstamo por una temporada más con una opción de compra de 3,5 millones de euros por el 50% del pase.

Pero la situación del zaguero cambió por completo esta temporada, ya que disputó 19 cotejos en toda la temporada y con una lesión de por medio, acumuló 1185 minutos y no pudo hacer que el equipo descendiera a la Serie B.

Habrá que ver cuál será el próximo destino de Valentini, ya que Hellas Verona no hará un desembolso semejante para quedarse con su pase teniendo en cuenta las circustancias.