La última lista de Brasil antes del Mundial 2026: Ancelotti borró a Neymar y convocó a nueve delanteros

El entrenador italiano Carlo Ancelotti entregó la lista de convocados de la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo, en la cual se enfrentarán a Francia y Croacia en partidos amistosos. La particularidad de la nómina es que el DT citó a nueve delanteros y, además, dejó afuera a Neymar, en la última gira antes del Mundial 2026.

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"La explicación de la lista es que depende mucho de las lesiones, obviamente. Es una lista armada con jugadores que están al ciento por ciento de su condición física. Tenemos lesionados importantes, como Militão, Bruno Guimarães, Estevão, Rodrygo, a quienes les deseamos una rápida recuperación. Vamos a jugar dos partidos importantes, de intensidad, en un plazo muy corto, con viaje incluido. Preferí llevar a quienes están al ciento por ciento", expresó en conferencia de prensa.

A su vez, el laureado director técnico se refirió a la ausencia de Neymar, quien fue el conductor de Brasil en los últimos tres Mundiales (llevo el dorsal número 10) y, por el momento, no se sabe qué será de su futuro: "Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al cien por ciento de su potencial".

Y, en ese sentido, agregó que "tiene que trabajar para alcanzarlo. Esa es mi opinión y la de todo el cuerpo técnico que sigue sus partidos y seguirá haciéndolo en los próximos días y meses".

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O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



BATE NO PEITO!



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Las novedades de la lista son las inclusiones de Leo Pereira (Flamengo), Gabriel Sara (Galatasaray), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth). "Cuando llamamos a jugadores nuevos, queremos saber cómo se incorporana nuestro ambiente, el carácter. Sabemos perfectamente cómo están jugando, porque tenemos evaluaciones de cada jugador", aseguró el ex Real Madrid.

Recordemos que Brasil se enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y, luego, a Croacia, el 31 en Orlando. Asimismo, antes de la Copa del Mundo de la FIFA, la Verdeamarela tendrá otro duelo con Panamá (31 de mayo en el Maracaná) y luego frente a Egipto, el 6 de junio y en Cleveland.

La Selección de Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026: compartirá zona con Marruecos, Haití y Escocia, y sus duelos serán en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami, respectivamente.

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LA ÚLTIMA LISTA DE BRASIL EN LA PREVIA AL MUNDIAL 2026

- Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe).

- Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

-Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

-Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) ey Vinicius Junior (Real Madrid).