Se acabó el biri biri del "Jogo Bonito" en la Selección de Brasil: Ancelotti se calentó y se peleó con los periodistas

Carlo Ancelotti no se calló y volvió a poner el foco en el debate sobre la identidad futbolística de Brasil, por lo que la discusión era inevitable y no la esquivó la discusión. En la antesala del amistoso frente a Croacia, el técnico italiano que dirige a la Selección Verdeamarela dejó un mensaje directo sobre el famoso "jogo bonito" y la manera en la que, según su consideración, su equipo debe competir.

"La Copa del Mundo la gana el que recibe menos goles, no el que hace más", disparó y abrió el durísimo debate con los periodistas brasileños, defensores, en su mayoría, de una escuela que Ancelotti llegó para cuestionar.

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"¿Jogo bonito? Los últimos dos mundiales que Brasil ganó lo hizo conectando talento y defensa. Con 'Felipao' (por Scolari) y sus tres centrales en 2002, y en 1994 Parreira colocó dos líneas de cuatro para aprovechar a Romario en punta. No hay otra manera que defender bien. El Mundial lo gana quien recibe menos y no quien marca más", expresó.

Además, el DT buscó despegarse de una etiqueta que lo ha acompañado durante toda su carrera: "No me gusta que me llamen defensivo pero es muy importante para el equipo". En ese sentido, dejó en claro que el objetivo principal no pasa por el brillo individual, sino por la eficacia colectiva.

Más allá del ruido externo, Ancelotti transmitió tranquilidad puertas adentro y que la Canarinha, pese a la derrota con Francia en el marco de la fecha FIFA, está encaminado de cara a la Copa del Mundo: "Tenemos una idea bastante clara de lo que queremos hacer. Estamos en un buen punto y vamos a estar preparados", afirmó.

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El laureado entrenador también reveló que el armado del plantel está prácticamente resuelto: "Tengo la alineación bastante definida para el primer partido y también la lista final de convocados". A su vez, insistió en bajar la tensión alrededor del rendimiento reciente: "Necesitamos calma. La crítica también es importante, pero el resultado que realmente importa es el del Mundial".

En el análisis del plantel de cara al Mundial 2026, el orientador italiano resaltó el potencial de sus delanteros y puso el foco en dos nombres propios. "Con Raphinha y Vini contamos con dos de los mejores del mundo. Serán dos de los mejores en el Mundial", aseguró.

Por último, también proyectó lo que viene para Brasil y se detuvo en una de sus mayores promesas. "Endrick va a ser el futuro de la Selección, sin ninguna duda", afirmó, y valoró su crecimiento: "Lo conocía como delantero central y ahora se adapta a jugar por afuera, cumpliendo también en lo defensivo".