Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

Amistoso previo al Mundial 2026: con uno menos, Francia superó a Brasil con dos exquisitas definiciones

El equipo de Didier Deschamps se impuso 2-1 en Estados Unidos con goles de Mbappé y Ekitike, pese a haber sufrido una expulsión en el inicio del ST.

 Francia le ganó a Brasil por 2-1 en un partido amistoso que se jugó en Massachusetts, Estados Unidos, en la previa al Mundial 2026. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike fueron los autores de los goles Galos tras dos lindas definiciones excelsas, que contaron con la asistencia de Michael Olise. 

Además, el combinado de Didier Deschamps jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, ya que Dayot Upamecano se fue expulsado tras la intervención del VAR. En tanto, el gol del descuento lo marcó Bremer sobre el final del encuentro. 

Pese a la inferioridad numérica, Francia logró sostener la ventaja y quedarse con una victoria importante ante uno de los serios aspirantes a pelear por la Copa del Mundo. 

Lionel Scaloni le cerró las puertas de la Selección Argentina a Fideo Di María

En el marco de la doble fecha FIFA, Francia se cruzará, el domingo, con Colombia. Mientras que Brasil se medirá con Croacia. 


Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

4
Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"
Noticias

Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"

5
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

Últimas noticias de Amistoso