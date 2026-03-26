Amistoso previo al Mundial 2026: con uno menos, Francia superó a Brasil con dos exquisitas definiciones

Francia le ganó a Brasil por 2-1 en un partido amistoso que se jugó en Massachusetts, Estados Unidos, en la previa al Mundial 2026. Kylian Mbappé y Hugo Ekitike fueron los autores de los goles Galos tras dos lindas definiciones excelsas, que contaron con la asistencia de Michael Olise.

Además, el combinado de Didier Deschamps jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre menos, ya que Dayot Upamecano se fue expulsado tras la intervención del VAR. En tanto, el gol del descuento lo marcó Bremer sobre el final del encuentro.

Pese a la inferioridad numérica, Francia logró sostener la ventaja y quedarse con una victoria importante ante uno de los serios aspirantes a pelear por la Copa del Mundo.

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En el marco de la doble fecha FIFA, Francia se cruzará, el domingo, con Colombia. Mientras que Brasil se medirá con Croacia.



