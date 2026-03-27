Lionel Scaloni se enojó por la actuación de la Selección Argentina: sus frases más salientes

No fue una noche más en La Bombonera. La Selección Argentina jugó mal y a su entrenador se lo notó mal en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Mauritania. Las pocas palabras que utilizó Lionel Scaloni para contestar cada una de las preguntas de los periodistas, fueron el fiel reflejo de la deslucida performance Albiceleste.

En todo momento, el DT se encargó de poner bien en claro que "el equipo no jugó bien" y si bien se dio el lugar para bromear porque un teléfono celular sonaba sin parar e interrumpió el constante ida y vuelta, el clima de la charla fue espeso y hasta tuvo un dejo de angustia y emoción cuando Scaloni recordó lo que sucedió con la lesión de Joaquín Panichelli en el entrenamiento del día Jueves en la AFA.

LAS FRASES MÁS SALIENTES DE LIONEL SCALONI

-"Queríamos probar a algunos chicos. El partido no fue bueno, pero sacamos conclusiones. No hay rivales fáciles".

-"Hay cosas para corregir y es mejor que pasen ahora".

-"Hablé con Leo (por Messi) para que juegue un rato este partido y así lo decidimos".

-"El equipo no estuvo bien en ningún momento".

-"El equipo no se relajó. No se jugó bien".

-"No hicimos un buen partido. Este equipo puede jugar mucho mejor".

-"Este cotejo sirve para dejar en claro que no hay rival fácil".

-"Felicité al técnico de Mauritania porque hicieron un buen partido. Son un equipo físicamente muy fuerte".

-"Buscamos probar. Las conclusiones no son tan positivas. Cuando probamos algo diferente, se puede llegar a resentir el funcionamiento y esa es la sensación que nos llevamos".

-"No busco excusas, pero lo de Joaquín nos afectó. Porque, a lo mejor, los jugadores salen a la cancha preocupados".

-"Lo de Joaquín (por la lesión de Panichelli) fue muy triste. No lo merecía porque se estaba entrenando de una manera increíble. Es un chico que se merece lo mejor. Lo de ayer (por el Jueves) fue feo, feo".

-"La formación ante Zambia va a ser, más o menos, como hoy".