La Selección Argentina vuelve al ruedo contra Mauritania: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Con el objetivo de sumar rodaje de cara al Mundial 2026, la Selección Argentina enfrenta esta noche a Mauritania en su primer partido amistoso del año.

Joaquín Panichelli se rompió los ligamentos y se despidió del sueño mundialista con la Selección Argentina

El partido se disputará a partir de las 20:15 en La Bombonera con el arbitraje del paraguayo Derlis López. Además, Telefe estará a cargo de la transmisión.

Debido a que este choque y el del próximo martes contra Zambia serán las últimas pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni evaluará a una serie de jugadores que no tienen un lugar asegurado.

Así las cosas, el DT campeón del mundo presentará un mix entre algunos habituales titulares y futbolistas suplentes con una novedad saliente: Lionel Messi estará en el banco de relevos.

Además, Nicolás González jugará en una línea de cuatro volantes y el frente de ataque lo integrarán Julián Álvarez y Thiago Almada.

Por su parte, el combinado africano quedó eliminado en la primera ronda de las eliminatorias y estuvo lejos de meterse a la cita mundialista. Actualmente, ocupa el puesto 115 del ránking FIFA.

Francisco Cerúndolo cayó sin atenuantes ante Zverev y se despidió del Masters 1000 de Miami

La Selección Argentina juega con Mauritania: probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta y Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Mohamed El Abd, Lamine Ba, Demini Salek y Khadim Diaw; Moctar El Hacen y Sidi Yacoub; Sidi Amar, Maata Maassa y Aboubakary Koita; Mamadou Diallo. DT: Aritz López Garai.