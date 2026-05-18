Qué se sabe de la venta de entradas para la final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River en el Kempes

Ya definida la la final del Torneo Apertura 2026, los hinchas están atentos a algo fundamental: la venta de entradas para el partido que Belgrano y River jugarán el próximo domingo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, que tendrá una capacidad aproximada para 57.000 personas.

Por lo pronto, todavía no hay confirmaciones sobre cómo será el expendio de las mismas ni los precios. Lo cierto es que, si se tienen en cuenta las ediciones de los torneos anteriores, la venta se llevaría a cabo por la plataforma Deportick.com.

Con una capacidad cercana a las 57.000 personas, el Kempes tendrá reparto equitativo, o sea mitad y mitad, de público entre ambas parcialidades, aunque todavía resta descontar el cupo destinado al protocolo y cuestiones organizativas. En ese contexto, se estima que tanto River como Belgrano dispondrán de entre 20.000 y 25.000 entradas.

Lo que sí está definido es el lugar que ocuparán ambas hinchadas. Los de Belgrano estarán en la Popular Sur Luis Fabián Artime, mientras que todavía resta definir qué platea les corresponderá. Podría ser tanto en la Platea Ardiles -sector habitual de las transmisiones televisivas y con capacidad para 14.500 espectadores- como en la Platea Gasparini, que alberga cerca de 20 mil personas.

Del lado de River, la parcialidad ocuparía la otra cabecera, la Popular Norte Willington, mientras que las plateas restantes se repartirían según el operativo de seguridad y la capacidad disponible. En principio, si el "Pirata" se queda con la Sur y una de las plateas laterales, el "Millonario" tendría asignada la otra platea para completar el esquema mitad y mitad que planean las autoridades.







