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Presencia de lujo: Cuti Romero estará en la final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River

El defensor de la Selección Argentina y del Tottenham comentó un posteo del "Pirata" y anticipó que será un hincha más el próximo domingo.

Redacción Depo

La final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River contará con un espectador de lujo en las tribunas del estadio Mario Alberto Kempes, ya que Cristian "Cuti" Romero, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, anunció públicamente que viajará a Córdoba, su provincia natal, para presenciar el trascendental encuentro que se jugará el próximo domingo.

El futbolista surgido de las divisiones inferiores del conjunto de Barrio Alberdi manifestó a través de su cuenta de Instagram, su felicidad por la histórica clasificación del equipo cordobés a su primera final nacional, tras vencer a Argentinos Juniors por penales. "Ahí estaremos. ¡Vamos Belgrano!", escribió el defensor.

El mensaje de Cuti Romero de cara a la final del domingo.&nbsp;
El mensaje de Cuti Romero de cara a la final del domingo. 

El actual marcador central del Tottenham llegaría al país y, más precisamente a Córdoba, mientras se encuentra en plena recuperación de su rodilla derecha, con el objetivo de estar en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, confirmó la presencia del "Cuti" en el Mario Alberto Kempes luego de revelar una comunicación que tuvo con el futbolista tras el triunfo en La Paternal: "Me escribió recién el ‘Cuti' y nos felicitó. Me dijo que tengo que hacer historia".


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