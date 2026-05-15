Lionel Scaloni palpitó un nuevo Mundial con la Selección Argentina: "Es muy difícil, pero..."

Este viernes, Lionel Scaloni dio una entrevista a Conmebol en la que palpitó el Mundial 2026 con la Selección Argentina, recordó Qatar 2022 y opinó del futuro de Lionel Messi.

"El Mundial es muy difícil. Tienen que darse un montón de cosas, no solo jugar bien. Vamos a intentarlo, como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial quiere llegar a lo máximo. Es muy difícil pero no imposible", sostuvo.

"Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en lo que va a pasar, quiero disfrutar el momento. Todos lo quieren ver jugar", indicó el entrenador sobre Lionel Messi.

"Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te pone triste, como pasó con Diego, no verlo más dentro de la cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol. Pensar que no va a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente", agregó.

"No dejamos nada librado al azar pero somos muy concisos en lo que les decimos. No les pasamos toda la información que tenemos, porque tendemos a bloquearlos y les decimos lo que realmente es importante. Fuimos futbolistas, sabemos lo que necesitan y estamos mucho en contacto con ellos", cerró sobre sus jugadores.