Con Rosario Central, Ángel Di María vuelve a enfrentar a River en el Estadio Monumental: su único antecedente

Mañana por la noche, Ángel Di María intentará darle a Rosario Central el pase a la final del Torneo Apertura 2026 en un duelo para alquilar balcones frente a River.

El fuerte aviso del presidente de River antes de la semifinal ante Rosario Central: "Va a haber 15 millones de hinchas con la guardia alta"

Pero más allá de lo que está en juego, será una jornada especial para Fideo, quien, con la casaca del Canalla, jugará por segunda vez en el Estadio Monumental.

Para encontrar el único antecedente, hay que volver 20 años en el tiempo, más precisamente al Torneo Apertura 2006.

En ese momento, el campeón del mundo en 2022 con la Selección Argentina tenía 18 años y asomaba como una gran promesa en un equipo que contaba con nombres rutilantes como los de Cristián González, Marco Ruben y Eduardo Coudet, hoy DT del Millonario.



Sin embargo, el recuerdo no fue grato. Aquella tarde, el conjunto de Núñez, entonces dirigido por Daniel Passarella, se impuso 2-0 con los goles de Marcelo Gallardo y Radamel Falcao y Angelito ingresó a falta de 18 minutos para el cierre en reemplazo del Kily.

¿Cambia de esquema?: el once de Rosario Central que Jorge Almirón piensa para visitar a River y llegar a la final del Torneo Apertura

Pese a esa adversidad, Di María construyó un notable historia en el Estadio Antonio Vespucio Liberti con la Selección Argentina. De hecho, tuvo 22 presentaciones allí, de las cuales obtuvo 17 triunfos, cuatro empates y una sola derrota.