Lionel Scaloni le cerró las puertas de la Selección Argentina a Fideo Di María

Tras finalizar la Copa América 2024 y obtener el bicampeonato sudamericano, Ángel Di María anunció su retiró de manera definitiva de la Selección Argentina. Y, a su vez, comenzó a delinear su futuro, que tiempo después lo llevaría a desembocar a Rosario Central.

Sin embargo, más de una vez se ha rumoreado acerca de la posible vuelta de Fideo, cuestión por la que, también, fue consultado el entrenador Lionel Scaloni, que este jueves brindó la conferencia de prensa previa al amistoso contra Mauritania.

"No escuché nada al respecto. Tengo la mejor relación con él. De hecho me escribió para Navidad y Año Nuevo y yo a él. Pero creo que esto es algo más del ambiente que se genera alrededor de las cosas", respondió el entrenador de la Albiceleste. "Creo que él lo dejó en claro y nosotros compartimos ese punto de vista y por eso hoy no está", agregó en la misma sintonía.

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Ante este escenario, el DT de la Selección Argentino dejó en claro que la vuelta de Di María no se trata de una posibilidad real: "Yo estoy feliz por su presente, porque aparte se lo nota bien y eso es lo más importante. Él nos ha dado un montón, pero creo que es una etapa que está terminada, o al menos nosotros así lo entendimos", sostuvo.

"Hemos virado para otro lado, y hay chicos jóvenes que van empujando de atrás y que quieren estar", remarcó Scaloni y así dio por finalizado la controversia.