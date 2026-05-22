Tras un pésimo semestre, Estudiantes de Río Cuarto contrató a un DT con experiencia para mantenerse en la Liga Profesional

Estudiantes de Río Cuarto no tuvo un primer semestre auspicioso en la Liga Profesional y ahora buscará dar un golpe de timón para encarar la lucha por la permanencia.

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En ese sentido, el León del Imperio, que terminó último en la Zona B del Torneo Apertura 2026 y también está en el fondo de la tabla anual y los promedios, anunció en las últimas horas la contratación de su nuevo entrenador.

Se trata de Rubén Forestello, quien se hará cargo del plantel durante el resto del año y, según adelantó el club, será presentado el próximo miércoles 27 de mayo.

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El DT será presentado de manera oficial al plantel el día miércoles 27 de mayo.



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Trayectoria: Patronato (%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7), Defensa y Justicia (%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7), San Martín de San Juan (%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7), Atlético de Rafaela... pic.twitter.com/UptdXXYuK0 — A. A. Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4) May 22, 2026

El Yagui, de una extensa trayectoria en el ascenso, volverá a dirigir en la máxima categoría luego de siete años. Su última experiencia fue al frente de San Martín de San Juan, aunque también pasó por Patronato y San Martín de Tucumán, entre otros.

Ahora, Forestello deberá trabajar en un contexto complejo y esperar buenas noticias durante el mercado de pases.

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Cabe recordar que el elenco cordobés empezó el año con Iván Delfino en el banco y, después de su despido en la fecha 10, Gerardo Acuña fue el estratega interino hasta el final del campeonato.