Con Wanchope Ábila en la lista negra, quiénes son el resto de los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto que fueron separados del plantel

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa un preocupante presente futbolístico tras subir a Primera División en la presente temporada. El conjunto cordobés se encuentra último en la tabla anual y en los promedios, y en las últimas horas estuvo en el foco de las noticias debido a que publicaron un comunicado oficial en el que informaron que varios futbolistas iban a ser separado del plantel.

Los motivos de esta decisión, según lo dicho en el comunicado, son futbolísticos ya que puertas adentro tanto la dirigencia como el cuerpo técnico consideran que no están dando lo mejor de sí ni en los partidos ni en los entrenamientos, por lo que no aportan para sacar adelante el mal momento que atraviesan.

Escándalo en Estudiantes de Río Cuarto: el polémico comunicado que anuncia una fuerte decisión con varios jugadores del plantel

Finalmente son 10 los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Gerardo Acuña y dentro de esta lista hay algunos nombres importantes como Ramón Wanchope Ábila y Tobías Leiva, el juvenil que se encuentra a préstamo desde River hasta fin de año.

Estos mismos, entrenarán diferenciados del plantel con un preparador físico y continuarán de esta manera hasta el inicio del próximo mercado de pases, en donde esperarían por ofertas para interrumpir sus vínculos con el León del Imperio y seguir su carrera en otros clubes.

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Cabe destacar que dentro de esta lista de 10 jugadores que no serán tenidos en cuenta, 9 llegaron en el último mercado de pases y tuvieron poco protagonismo en el club.

La decisión fue comunicada oficialmente por la institución, que informó que la medida alcanza a Jeremías Ramponi, Tobías Ostchega, Renzo Bacchia, Tomás Olmos, Nicolás Morro, Fernando Bersano, Tobías Leiva, Mauro Molina y Ramón "Wanchope" Ábila.