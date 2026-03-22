Video: el polémico gol anulado a Estudiantes de Río Cuarto cuando se ponía en ventaja ante River

Estudiantes de Río Cuarto se vistió de fiesta para recibir a River, cuarenta y dos años después de la última visita de la Banda a la importante ciudad cordobesa. Y en el medio de semejante acontecimiento, el elenco recientemente ascendido y que sufre la Liga Profresional había conseguido abrir el marcador frente al poderoso Millonario, pero el gol fue anulado.

En el estadio Antonio Candini, el mediocampista local Tomás González había clavado un zurdazo que ponía a los Leonesa al frente en el marcador, sin embargo, el VAR, con Salomé Di Iorio a la cabeza, intervino y le advirtió al juez Nazareno Arasa de una anomalía en la acción previa.

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Luego de otros cinco minutos perdidos, como en la ocasión en la que el referí le había otorgado un curioso penal al elenco del Chacho Coudet, Arasa decidió no convalidar el tanto debido a un interpretativo fuera de juego. Para ello, el árbitro explicó que el despeje del defensor Lucas Martínez Quarta, ante la llegada de Gabriel Alanis por sus espaldas, no puede ser considerado un pase hacia atrás que le cayó a quien, a la postre, terminó definiendo tras recibir el balón en posición de adelanto.