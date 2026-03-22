Nazareno Arasa le regalaba un penal a River ante Estudiantes de Río Cuarto, pero el VAR lo obligó a corregir: el video

A los 35 minutos del primer tiempo entre Estudiantes de Río Cuarto y River, Nazareno Arasa sancionó un penal por una mano de Matías Valenti, que claramente había sido fuera del área.

Ante la peculiar situación, desde el VAR (Salomé Di Iorio) convocaron al juez principal a revisar la acción en los monitores, quien debió enmendar su error y retractarse, mientras el Millonario reclamaba por contar con el tiro desde los doce pasos.

EL ÁRBITRO COBRÓ PENAL PARA RIVER POR MANO, PERO REVISÓ EN EL VAR Y LO ANULÓ %uD83E%uDDD0 #LPFxTNTSports



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Pero dentro de semejante escándalo, hay que mencionar que entre el yerro de Arasa y la decisión final del juez pasaron seis minutos y cuarenta segundos con un partido detenido y en el medio de las protestas habituales, tiempo que hacia el final del primer tiempo, claramente, no se recuperó.

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Una vez que Arasa constató que su tremenda equivocación iba a provocar un nuevo escenario de despojo en el fútbol argentino, el juego se retomó con la amarilla para Valentini y el correspondiente tiro libre.