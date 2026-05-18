Alivio en River: quién es el lesionado que puede recuperar Coudet en la previa de la gran final ante Belgrano

Se vienen días realmente movidos para River. Sucede que, el próximo domingo, el Millonario enfrentará a Belgrano de Córdoba bajo la órbita de la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional. Como consecuencia de ella, hay una enorme expectativa entre todos y cada uno de los hinchas del club de Núñez.

De todas maneras, previamente, más precisamente este miércoles, River debe presentarse por la quinta fecha de la presente edición de la Copa Sudamericana. Con el Estadio Monumental como testigo, el equipo que dirige Eduardo Coudet recibirá a Red Bull Bragantino con la misión de acordar la primera colocación de la zona.

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Como consecuencia de ello, el Chacho tendrá un dilema, el cual se centra en los once elegidos para chocar con la mencionada institución brasileña a pocos días del trascendental cotejo en el que estará en disputa un nuevo título. Por ende, todo indica que el entrenador de River preservará a una buena cantidad de nombres que habitualmente son titulares.

Así las cosas, en las últimas horas surgieron buenas noticias sobre uno de los integrantes de la enfermería del Millonario. Se trata de Paulo Díaz, defensor chileno que, más allá de que venía relegado por detrás de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, podría ponerse a disposición de cara al propio partido contra Bragantino.

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El experimentado zaguero de 31 años de edad viene recuperándose de un desgarro y se encuentra a la espera del alta médica correspondiente. Este martes, el ex jugador de San Lorenzo, entre otros equipos, será probado para saber cuál es su respuesta y si puede integrar la lista de convocados por la Sudamericana.

El defensor chileno respondió bien en el entrenamiento de este lunes, por lo que el nuevo paso es imponerle una exigencia mayor. Si la misma vuelve a ser positiva, es prácticamente un hecho que será uno de los integrantes de la nómina de concentrados de Coudet.







