El nuevo escándalo de Moutet en el tenis mundial: se bajó los pantalones tras un perder un punto

Una vez más, Corentin Moutet quedó bajo la lupa por un episodio que excedió lo estrictamente deportivo. Durante su presentación en el ATP 500 de Hamburgo, el francés sorprendió al público al bajarse los pantalones y permanecer en ropa interior en plena cancha, una reacción inesperada tras perder un punto frente a Alejandro Davidovich Fokina.

La llamativa secuencia ocurrió en el sexto game del primer set, cuando el marcador estaba 3-2 a favor del español. Después de un winner de derecha de su rival, el tenista galo mostró su fastidio de una manera poco habitual, ante la mirada de jueces y espectadores. Del otro lado de la red, el malagueño optó por no prestarle atención y siguió enfocado en el partido.

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Corentin Moutet pulls his shorts down on court after losing a point. The Frenchman received a warning following the gesture at the Hamburg Open. pic.twitter.com/XnxcK3lJUs — TNT Sports (@tntsports) May 18, 2026

La tensión ya se percibía desde el arranque del encuentro. Antes de esa escena, el actual 32° del ranking ATP había exteriorizado su bronca al arrojar la raqueta contra una lona publicitaria, señal de una tarde cargada de frustración en Alemania.

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Dentro de la cancha, el desenlace favoreció a Davidovich Fokina, que se impuso por un doble 6-4 para avanzar a los octavos de final. En las tribunas, el momento generó sorpresa y risas entre los presentes, mientras el vencedor evitó involucrarse en la controversia.

No se trata de un caso aislado en la carrera del francés, acostumbrado a quedar envuelto en situaciones polémicas. En el Masters 1000 de Madrid 2025 ya había protagonizado un cruce caliente frente a Harold Mayot, con visibles muestras de enojo luego de un desarrollo adverso.

El historial reciente incluye escenas tan insólitas como discutidas. En el Argentina Open pidió una gaseosa durante un partido y, meses después, en Madrid aceptó un café que le ofreció un hincha. También fue descalificado en Adelaida tras insultar al árbitro y recibió una multa de 10 mil dólares luego de un altercado con Adrian Andreev en Orleans.

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Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2020, durante una exhibición en la academia de Patrick Mouratoglou. Allí perdió la compostura: pateó su raqueta, la arrojó hacia la tribuna y golpeó una lona del fondo de la cancha. Incluso llegó a llamar "estúpido" a Apostolos Tsitsipas, padre de Stefanos, en medio de una discusión.

Más cerca en el tiempo, el ATP 250 de Marrakech volvió a exhibir su costado más temperamental. Tras caer ante el argentino Marco Trungelliti, descargó su bronca rompiendo raquetas y luego fue hasta las tribunas para increpar a un espectador al que responsabilizó por provocarlo.







