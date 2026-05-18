Brasil dio a conocer la lista de jugadores para el Mundial 2026: Neymar jugará su cuarta Copa del Mundo

La Selección de Brasil ya conoce a sus futbolistas 26 convocados para el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En el marco de un multitudinario evento en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y con la presencia del entrenador Carlo Ancelotti, se dio a conocer la nómina de jugadores que buscarán volver a los primeros planos en la Copa del Mundo, algo que no sucede desde Corea-Japón 2002, cuando vencieron a Alemania en la final.

Pero la expectativa estaba puesta en si Neymar Jr, el hombre que actualmente lidera al Santos, iba a estar convocado para disputar su cuarta competencia FIFA y una explosión se apoderó del recinto cuando el DT italiano lo nombró dentro de la lista.

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Más allá de la ímplicita atención que despierta conocer los nombres de los jugadores que integraran el plantel del máximo exponente mundial, el centro de la escena se centró en si el delantero sería parte de los elegidos o no, algo que no se había dado durante el ciclo de Ancelotti al frente de la Canarinha.

"Fue muy difícil escoger a los 26 jugadores, la competencia en este país es muy alta. Algunos jugadores que estuvieron con nosotros no estarán contentos de esta lista, lo siento mucho eso. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron y no, que hicieron un gran esfuerzo para estar en la lista. Es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad, con espíritu colectivo. No es la lista perfecta, estoy seguro de eso, pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, el equipo perfecto no existe. La ganará el equipo más resiliente, y queremos ser el equipo más resiliente. No tengo miedo de decir que queremos ir a ganar la Copa del Mundo, expectativa alta da más motivación y eso sirve para preparar un Mundial", explicó el Tano, antes de dar a conocer a sus convocados.

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Vale mencionar que Neymar había despertado dudas debido a su flojo estado físico, sin embargo Ancelotti lo incluyó en su selección. De esta manera, Ney vivirá su cuarta Copa del Mundo y tendrá otra chance de lograr el único título que le falta en su carrera profesional.

"Hicimos la evaluación de Neymar de todo el año, en este último año jugó con continuidad y tiene la condición física. Es un jugador importante para esta Copa del Mundo. Tiene el mismo papel y obligación que los otros 25, de jugar o estar en el banco. Un jugador de experiencia que, en algunas posiciones como los arqueros, priorizamos la experiencia como fue el caso de Weverton de Gremio. Lo que estuvo en evaluación todo el año fue la parte física, con Neymar era tema físico. Los últimos juegos tuvo continuidad y tendrá la posibilidad de mejorar su estado de cara al primer juego de la Copa. Su experiencia para este tipo de competición, el cariño que tiene el grupo puede crear un mejor ambiente y ayudar al equipo a sacar lo mejor", planteó ante las consultas sobre el llamado al ídolo brasileño.

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LOS 26 JUGADORES SELECCIONADOS POR ANCELOTTI PARA BRASIL

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbache)

Weverton (Gremio)





DEFENSORES

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)





MEDIOCAMPISTAS

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)





DELANTEROS