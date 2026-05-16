La Policía detuvo a dos motochorros que escapaban con 150 paquetes de figuritas del Mundial

Dos motochorros fueron detenidos en el barrio porteño de Recoleta por efectivos de la Policía de la Ciudad, después de una persecución iniciada tras el robo de una mochila con 150 paquetes de figuritas del Mundial de fútbol 2026.

El operativo inició luego de que distintos peatones dieran aviso a efectivos de la patrulla motorizada sobre la huida de los sospechosos en una moto sin chapa patente, que escapaban con el particular "botín".

Con las descripciones aportadas por los testigos, los efectivos policiales desplegaron un procedimiento de búsqueda y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de Pueyrredón y Beruti.

En medio de la fuga, uno de los sospechosos tiró la mochila contra vehículos estacionados e intentó continuar la huida a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

La Policía secuestró 150 sobres de figuritas del Mundial de fútbol 2026, con un valor estimado en 300 mil pesos, además de teléfonos celulares y la motocicleta utilizada para la fuga.

La mochila con los 150 paquetes de figuritas del Mundial que robaron los delincuentes (Imagen: Policía de la Ciudad).

Los detenidos tienen 31 y 32 años y, según informaron fuentes del caso, ambos contaban con antecedentes por diferentes hechos delictivos y contravenciones.

Entre ellos figuran infracciones en eventos masivos por ingresar sin entrada, tenencia de estupefacientes, hallazgo de vehículos, circulación con patente adulterada o tapada y la falta de documentación obligatoria para circular.

Este robo insólito se da en un marco de fiebre por el álbum y las figuritas del Mundial, que volvió a instalarse con fuerza en Argentina, replicando e incluso intensificando el fenómeno vivido durante Qatar 2022. Desde su llegada a los kioscos, comerciantes advierten que el stock se agota rápido por la alta demanda.

Segundo robo en Belgrano: rompió una ventanilla para llevarse una mochila y terminó detenido con 14 antecedentes

Mientras avanzaba el operativo en Recoleta, el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectó otro hecho delictivo en Belgrano. En este caso, un motochorro rompió la ventanilla de una camioneta que estaba estacionada en la esquina de Pampa y Ramsay y sustrajo una mochila del interior.

Luego del robo, el sospechoso escapó a gran velocidad a bordo de una moto de alta cilindrada rumbo a la autopista Lugones. A partir del seguimiento de las cámaras de seguridad, se organizó un cerco policial para tratar de frenarlo antes de que saliera de la zona.

La huida terminó en la zona de Ombúes, donde efectivos motorizados lograron alcanzarlo, detenerlo y recuperar los elementos robados. Además, se secuestró la moto utilizada para la fuga.

El detenido tiene 31 años y acumula 14 antecedentes penales. Entre ellos figuran causas por robos agravados, desobediencia y homicidio culposo, de acuerdo con la información oficial.