Tres ladrones tomaron de rehén a matrimonio de jubilados para desvalijarle la casa

Tres ladrones tomaron de rehén a un matrimonio de jubilados para desvalijarle la vivienda, en un dramático suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los malvivientes lograron darse a la fuga y son buscados por los pesquisas policiales.

Voceros judiciales revelaron que las víctimas del ilícito son un hombre, de 88 años, y su esposa, de 86.

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Según agregaron los informantes, el hecho, que aconteció el jueves, pero que se conoció este sábado, se produjo en una finca, situada en el barrio Constitución, a la que los delincuentes ingresaron luego de saltar una reja y un paredón.

De acuerdo a los trascendidos, los hampones redujeron y ataron a los damnificados, para de inmediato revisar las distintas habitaciones.

Con rapidez, los individuos se apoderaron de una suma de dinero y de un aparato de telefonía celular.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a los delincuentes.

Intervino en la causa penal el doctor Mariano Moyano, fiscal de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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