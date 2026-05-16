Apresaron a hombre que había sido condenado por abusar de su hija durante cuatro años

Un hombre fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el barrio porteño de Retiro, al estar condenado por haber violado, en reiteradas oportunidades, a su hija durante al menos cuatro años. Estos delitos se perpetraron en el noroeste del conurbano bonaerense y también en la Provincia de Corrientes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 42 años, resultó apresado al ser interceptado por los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos de la institución en el cruce de las avenidas Doctor José María Ramos Mejía y del Libertador.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, la víctima comenzó a padecer los ultrajes cuando tenía seis años, en una finca situada en el noroeste del Gran Buenos Aires.

Trascendió que, en 2020, cuando la menor cumplió diez años y en plena pandemia, el degenerado llevó a la niña a la vivienda de uno de sus hermanos para un festejo celebrado en la localidad correntina de Mercedes, ocasión en la que abusó sexualmente de esa criatura; a la vez que también amenazó tanto a la madre como a un hermano de la nena con el objetivo de conseguir impunidad.

Finalmente, la damnificada canalizó lo acontecido con su entorno familiar, lo que luego derivó en la radicación de la denuncia correspondiente ante el fiscal Adrián Asarrubia.

El imputado fue condenado

Por tal motivo, se lograron obtener elementos de prueba contundentes que corroboraron la veracidad de la situación, motivo por el cual el expediente fue elevado a juicio y el imputado recibió una condena a diez años de prisión, pero continuó en libertad, porque interpuso diferentes recursos.

Gracias al avance del proceso judicial, las instancias superiores de la Justicia resolvieron la firmeza de la mencionada sentencia y entonces al depravado se lo convocó para el cumplimiento de la pena por el ilícito de "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo", aunque este hombre decidió permanecer en condición de prófugo.

Ante tal razón, el fiscal le solicitó a la Policía Federal Argentina la aprehensión del fugado.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy