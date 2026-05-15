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Viernes, 15 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
PERSECUCIÓN

Atraparon a dos jóvenes que le robaron el auto a una remisera con arma de juguete

Ocurrió en la zona norte del Gran Buenos Aires. Los apresados tienen 17 y 16 años.

Fernando Vázquez

Dos adolescentes, de 17 y de 16 años, fueron detenidos tras chocar contra un poste en el marco de una persecución policial que se inició luego del robo del auto a una remisera. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y los acusados, que fingieron ser pasajeros, habían amenazado a la trabajadora mediante un arma de juguete.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó en las cercanías de las calles Enrique Delfino y Griseta cuando los sospechosos, luego de simular ser clientes de la víctima, de 36 años, le sustrajeron un VW Up azul.

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Según indicaron los informantes, la mujer, que conducía el vehículo de alquiler con una aplicación, consiguió alertar de la situación al número telefónico de emergencias 911, lo que originó que integrantes del Comando Patrulla empezaran a rastrillar el vecindario.

En este marco, los efectivos interceptaron a los delincuentes, iniciándose una persecución, la cual terminó en la esquina de las avenidas General Juan Domingo Perón y General Conesa, oportunidad en la que los adolescentes perdieron el control del rodado y colisionaron contra un poste.

Arma de utilería

Con rapidez, los policías apresaron a los asaltantes, incautándose en su poder un arma de utilería, que habían utilizado para amedrentar a la damnificada. A los aprehendidos se los envió posteriormente a la Comisaría Segunda del distrito.

Interviene en la causa, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo automotor y resistencia a la autoridad", la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil dependiente de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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